Решение ОПЕК+ стало глубоким унижением для Байдена — The Telegraph
Вашингтон, 7 октября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти заставило президента США Джо Байдена почувствовать себя униженным. Об этом заявил обозреватель газеты The Telegraph Бен Марлоу.
«Это глубокое унижение для Байдена, который в начале года прилетал в Джидду, чтобы лично попросить наследного принца Мухаммеда бен Салмана сделать обратное», — подчеркнул колумнист.
Марлоу подчёркивает, что этот шаг демонстрирует ухудшение отношений Саудовской Аравии с Соединёнными Штатами и укрепление связей с Россией. По его словам, саудовские партнёры, когда приняли решение сократить добычу нефти, фактически «отвернулись» от американского лидера.
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Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября страны участники сделки по сокращению добычи нефти приняли решение сократить объёмы добычи на 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября текущего года. Поясняется, что решение продиктовано неопределённостью вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку энергоресурсов. Как отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, это удивило рынки, так как ещё неделю назад речь шла о снижении объёмов добычи на 0,5–1,0 млн б/с.
В США после решения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи уже заявили, что проработают ряд ответных мер, в том числе в отношении Саудовской Аравии.
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