Вашингтон, 7 октября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти заставило президента США Джо Байдена почувствовать себя униженным. Об этом заявил обозреватель газеты The Telegraph Бен Марлоу.

(сс) The White House Джо Байден

«Это глубокое унижение для Байдена, который в начале года прилетал в Джидду, чтобы лично попросить наследного принца Мухаммеда бен Салмана сделать обратное», — подчеркнул колумнист.

Марлоу подчёркивает, что этот шаг демонстрирует ухудшение отношений Саудовской Аравии с Соединёнными Штатами и укрепление связей с Россией. По его словам, саудовские партнёры, когда приняли решение сократить добычу нефти, фактически «отвернулись» от американского лидера.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября страны участники сделки по сокращению добычи нефти приняли решение сократить объёмы добычи на 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября текущего года. Поясняется, что решение продиктовано неопределённостью вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку энергоресурсов. Как отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, это удивило рынки, так как ещё неделю назад речь шла о снижении объёмов добычи на 0,5–1,0 млн б/с.

В США после решения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи уже заявили, что проработают ряд ответных мер, в том числе в отношении Саудовской Аравии.

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