Сеул, 7 октября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Министр финансов Южной Кореи Чху Гён Хо на следующей недели посетит США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Сообщается, что представитель Южной Кореи отправится в Нью-Йорк 11 октября для участия в заседании финансовых руководителей и глав центральных банков «Большой двадцатки» (G20).

После этого министр финансов посетит Вашингтон, где примет участие в заседании Коалиции министров финансов по борьбе с изменением климата, а также заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК).

В ходе шестидневной поездки Чху Гён Хо планирует встретиться с представителями международных рейтинговых агентство, таких как Moody’s, Fitch, S&P, главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом и главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.