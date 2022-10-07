Домодедово, Московская область, 7 октября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Уголовное дело о мошенничестве связанном с объектами строительства, возбудили в отношении генерального директора компании «Амурстрой» Александра Синькова. Он арестован по решению суда, сообщило 7 октября РИА Новости.

Строительство

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О заключении Александра Синькова под стражу ходатайствовал следователь, пояснили в инстанции. Руководитель «Амурстроя» был арестован 1 октября до 29 ноября.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Меру пресечения для гендиректора компании избрал Домодедовский суд Подмосковья.

Как сообщало ИА REGNUM, возглавлявшая город Сковородино в Амурской области женщина будет отвечать перед судом по обвинению в мошенничестве. Через знакомую и предпринимателя с помощью фиктивных документов экс-мэр присвоила себе из бюджета 230 тыс. рублей.