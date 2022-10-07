Челябинск, , 08:33 — REGNUM Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение организовать дополнительные меры социальной поддержки семьям призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Он сообщил об этом 6 октября в своём телеграм-канале.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня принял решение о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных ребят из Челябинской области», — написал Текслер.

Также он уточнил, что в это число войдёт: оказание помощи в догазификации домохозяйств с оплатой стоимости подключения и внутридомового газового оборудования; помощь пожилым родителям либо родителям с инвалидностью мобилизованных в виде бесплатных услуг в центрах социального обслуживания и внеочередного права на получение путевок в дома-интернаты и геронтологические центры; оплата родительской платы за детский сад семьям мобилизованных и внеочередное поступление в детские сады; оплата питания школьников и студентов колледжей из семей мобилизованных; и оплата стоимости платного обучения детей мобилизованных граждан в учреждениях среднего профессионального образования в регионе.

Кроме того, губернатор Челябинской области отметил, что с 7 октября в муниципалитетах региона начнётся выдача единовременных выплат в размере 20 тысяч рублей на ребенка из семей мобилизованных жителей области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что телеграм-бот, предназначенный для того, чтобы каждый желающий мог самостоятельным образом быстро и четко получить ответы на популярные запросы по частичной мобилизации, запустили в Московской области.