Москва, 7 октября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В выходные дни — 8 и 9 октября — антициклон порадует жителей Москвы теплом, а солнце усилит краски Золотой осени, передают 7 октября «Метеоновости»

Дарья Драй ИА REGNUM Золотая осень

В субботу ночью небо прояснеет, но будет прохладно +6… +8 °С. Днем при западном ветре солнце прогреет воздух до +13… +15 °С.

В воскресенье день ожидается солнечным и теплым, но после полудня могут пройти небольшие дожди. Температура воздуха днем +12… +14 °С, что выше нормы на 2-3 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков.

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