Прага, 7 октября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что ее участие в первой встрече Европейского политического сообщества в Праге говорит о сотрудничестве с Евросоюзом, но не о сближении с ним, как передает агентство Reuters.

UK Government Лиз Трасс

В четверг 6 октября в Праге открылся инаугурационный саммит Европейского политического сообщества с участием стран ЕС и многих других стран, не входящих в него, включая Великобританию. Великобритания до сих пор остается единственной страной, которая когда-либо выходила из ЕС.

«Речь идет не о сближении с Европой. Речь идет о сотрудничестве с Европой по проблемам, с которыми и мы, и они столкнулись. И мы, и они столкнулись с ростом цен на энергию», — сказала Трасс в ответ на вопрос журналиста.