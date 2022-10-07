Кемерово, , 08:28 — REGNUM Оглашен срок наказания совладельцу кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Здание ТРЦ «Зимняя вишня» Анна Алябьева © ИА REGNUM

Напомним, ранее суд установил вину Вишневского по делу, связанному с трагедией в ТРЦ Кемерова.

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«Собранные СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, признанного виновным в даче взятки организованной преступной группой с начальником инспекции Государственного строительного надзора области Комковой, её сыном Комковым и директором ООО «ИСК «Ресурс» Чередниченко, ранее осуждёнными с назначением длительных сроков лишения свободы», — уточнили в центральном аппарате ведомства.

Вячеслава Вишневского приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 21 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл в 2018 году. Он унёс жизни 60 человек, большинство из которых — дети. Вишневский в 2016 году скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Его задержали в Польше.