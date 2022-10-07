Берлин, , 08:27 — REGNUM Только при участии Росси в Европе можно добиться прочного мира, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Её слова публикуют немецкие СМИ.

Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прочного мира в Европе можно добиться только при участии России. Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле ещё не закончилась», — сказала Меркель.

По её мнению, ситуация на территории бывш. УССР является поворотным моментом. Экс-канцлер рекомендовала серьёзно относиться к словам, а не классифицировать их сразу как блеф.