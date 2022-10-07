Иран, 6 февраля, 2010, 15:51 — ИА Регнум. Иран и МАГАТЭ согласовали формулу дообогащения урана. Как заявил глава МИД Ирана Манучехр Моттаки по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым , Иран и МАГАТЭ согласовали формулу дообогащения урана, но остаются детали, передает ИТАР-ТАСС.

"Глава МИД Ирана Манучехр Моттаки не добавил на сегодняшней встрече ничего, кроме того, что сказал президент Махмуд Ахмадинежад . Подробнейшим образом мы обсудили сегодня варианты, которые могут быть использованы для того, чтобы договоренность, достигнутая 1 октября в Женеве, была реализована, - сказал Лавров. - И этот разговор у нас состоялся параллельно с тем, что сейчас эксперты МАГАТЭ заинтересованных стран работают над этим же вопросом".

"Самое главное, что обе стороны ("шестерка" и МАГАТЭ) признают формулу обмена ядерного топлива, - сказал глава МИД Ирана российским журналистам после двусторонней встречи с Сергеем Лавровым. - Эта формула состоит из трех элементов: время обмена, место обмена и количество топлива, участвующее в обмене". "Мы можем одновременно осуществлять обмен, я имею в виду время для обмена, - сказал Моттаки. - Мы обсуждаем с коллегами возможность одновременного обмена топливом, - указал он. - Технический аспект, по которому стороны договорились, это тот факт, что для дообогащения потребуется время". "Для дообогащения урана до 20% потребуется время, и с этим согласны и наши коллеги по переговорам (пять постоянных членов СБ ООН и Германия)", - добавил он. "После того, как все будет готово, мы можем обменять наш 3-х процентный уран на 20-процентный, - заметил он. - Что касается места обмена, то это также обсуждалось". По его словам, "одна из возможностей осуществить обмен под наблюдением экспертов МАГАТЭ". "И когда 20-процентный уран будет произведен, только тогда обмен произойдет", - подчеркнул Моттаки. "Третий пункт - это то, что количество подлежащего обмену урана должно основываться на нашей потребности, - заметил он. - И мы объявим, сколько именно нам потребуется". "Мы надеемся, что стороны проявят политическую волю, чтобы успешно реализовать эту формулу обмена", - заключил глава МИД ИРИ.

Днями ранее президент Ирана в эфире государственного телевидения сообщил, что Тегеран готов отправлять низкообогащенный уран за рубеж в обмен на ядерное топливо. "У нас нет никаких проблем с отправкой нашего обогащенного урана за границу", - заявил иранский лидер.

Речь шла о предложении МАГАТЭ Ирану вывозить свой низкообогащенный уран в Россию и Францию в обмен на ядерное топливо с уровнем обогащения 20%, которое будет использовано в мирных целях. При этом предполагалось, что Россия будет дообогащать уран, а Франция начнет изготавливать топливные стержни для ядерных реакторов. Общая продолжительность технологического цикла составила бы один год.

Еще два месяца назад на это предложение МАГАТЭ Ахмадинежад отвечал отказом. Иранский лидер заявил, что ИРИ будет стремиться обогащать собственный уран до 20% своими силами без чьей-либо помощи. Именно такое топливо нужно для исследовательского реактора в Тегеране, сообщал ранее телеканал Al Jazeera.