Шанхай, Китай, 7 октября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Премьера новой симфонической пьесы Лю Сола «Легенда о короле обезьян» состоялась 6 октября в Шанхайском симфоническом зале, сообщает газета China Daily.

Цитата из х/ф «Цирк». Реж. Чарльз Чаплин. 1928. США Атака обезьян

Посвященная столетию китайской анимации композиция была создана по совместному заказу Фонда искусств Пекинского музыкального фестиваля и Шанхайского симфонического оркестра.

Легенда о короле обезьян состоит из девяти симфонических танцев, вдохновленных мультфильмом 1961 года «Король обезьян: Хаос на небесах». По словам композитора Лю, музыка повторяет сюжет и синопсис фильма «как в кинотеатре эпохи немого кино, где рядом с экраном играет живой оркестр».

«Я очень любила фильм в детстве, и я благодарна за то, что мне поручили написать эту пьесу», — сказала она журналистам по телефону за неделю до премьеры.

Лю серьезно болела и на долгие годы была прикована к постели. Сочинение «Короля обезьян» заняло восемь месяцев — период, за который ее здоровье значительно улучшилось. «Я была удивлена радостной музыкой, которую я создала, и я надеюсь, что зрители смогут танцевать под нее».

Лю считала, что Царя обезьян, одного из самых любимых персонаже в традиционной китайской литературе, нужно изображать в характерном ритме китайской музыки. «У нас есть богатые цвета, уникальные техники и выражения с китайскими ударными инструментами, и на них играет ансамбль из нескольких барабанщиков, работающих в тандеме, а не один человек, как в современной западной группе».

По ее словам, сегодняшней публике мало что известно о наследии традиционной китайской ударной музыки. В своей новой композиции она использовала барабаны и их красочные ритмы, чтобы изобразить игривого и озорного Короля обезьян.

Лю 67 лет, и она известна во всем мире как писатель, композитор, вокалист и общественный деятель. Выпускница факультета композиции Центральной консерватории музыки в Пекине, она является одноклассницей некоторых из самых известных современных китайских композиторов: Е Сяогана, Тан Дуна и Чэнь Цигана.