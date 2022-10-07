Тбилиси, , 08:27 — REGNUM Уровень бедности в Грузии достиг исторического минимума. Об этом 6 октября в рамках «парламентского часа» сообщил депутатам глава минэкономики страны Леван Давиташвили.

Бедность

«В 2021 году в сравнении с 2020 годом уровень бедности снизился на 3,8 процентных пункта с 21,3% до 17,5%, … Можно сказать, что сегодня уровень бедности находится на историческом минимуме», — заявил Давиташвили.

По мнению министра, таких результатов удалось достичь благодаря высокому экономическому росту. По итогам 2021 года он составил 10,4%. Рост ВВП за восемь месяцев 2022 года составил 10,3% в сравнении с тем же периодом 2021 года.

При этом Давиташвили назвал бедность проблемой, которая до сих пор остается одним из важнейших вызовов для государства.

Напомним, во втором квартале текущего года уровень безработицы в Грузии составил 18,1%. Пособия по бедности, по данным на июль, получали более 664 тыс. человек.

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