Красногорск, , 08:23 — REGNUM Телеграм-бот, предназначенный для того, чтобы каждый желающий мог самостоятельным образом быстро и четко получить ответы на популярные запросы по частичной мобилизации, запустили в Московской области. Об этом 6 октября сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале.

Телеграм Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил глава Московской области, во время посещения мобилизованных из региона в Тверскую область представители властей Подмосковья привезли им необходимую дополнительную экипировку и обсудили с ними бытовые вопросы и оснащение.

Также Воробьёв указал, что у мобилизованных много вопросов по поддержке и помощи их семьям

«У нас работает горячая линия 122, она круглосуточная. А чтобы каждый человек мог самостоятельно получить быстрый и четкий ответ, мы запустили телеграм-бот @mo_infomobil_bot, где собрали ответы на популярные запросы», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила одну из воинских частей Екатеринбургского гарнизона, в расположении которой находятся призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации граждане из Свердловской и Челябинской областей.