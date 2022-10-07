Сеул, 7 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Южная Корея вернула себе первенство на мировом рынке судостроения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на британское агентство Clarkson Research.

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Согласно опубликованным данным, в сентябре 2022 года мировой объём судостроения составил 2,17 млн CGT.

Объём судостроения Южной Кореи составил 1,32 млн CGT (22 судна, 61% мирового объёма), а Китая — 550 тыс. CGT (26 судов, 25% мирового объёма).

С января по сентябрь южнокорейские судостроители получили 44% от общемирового объёма заказов (13,22 млн CGT).

CGT — регистровая тонна— единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.