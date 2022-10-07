Нью-Йорк, США, , 08:22 — REGNUM Планете угрожает ядерная война впервые с Карибского кризиса 1962 года, заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Нью-Йорке.

Джо Байден Gage Skidmore

«Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен [президента США Джона] Кеннеди и кубинского ракетного кризиса в 1962 году», — сказал Байден.

По его утверждению, виновником ситуации является российское руководство. Байден считает, что президент России Владимир Путин «не шутит», когда говорит о ядерном оружии.

Как сообщало ИА REGNUM, реакция президента США Джо Байдена на вопрос об ОПЕК+ вызвала живой интерес и шутки пользователей социальных сетей.