Тегеран, , 11:21 — REGNUM Ирану осталось провести два матча до защиты титула чемпиона Азии по футзалу АФК. Однако неизвестно, сможет ли иранская сборная повторить прошлогодний результат, поскольку в полуфинале её ждёт грозный соперник. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 6 октября.

Иран находится в безупречной форме, претендуя на рекордный 13-й титул, однако дважды занявший второе место Таиланд намерен теперь переломить ход истории.

Главный тренер сборной Таиланда Карлос Сезар Гаго с большим уважением относится к Ирану, но считает, что его подопечные могут добиться победы в текущем году. «Мы проходим этот турнир игра за игрой. Мы знаем Иран и их потенциал», — отметил он.

«Иран является эталоном не только в тактическом плане или с точки зрения мастерства, но я также восхищаюсь духом команды. Нелегко быть чемпионами в стольких турнирах. Все остальные сборные в Азии должны выйти на соответствующий уровень. Обрести их победный дух непросто для любой команды», — подчеркнул тайский тренер.

Он также сообщил: «Мы знаем, что это будет трудно, но мы постараемся сделать что-нибудь, чтобы удивить Иран и сыграть в финале».