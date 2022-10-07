Екатеринбург, 7 октября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Мобилизованные на Урале граждане сталкиваются с проблемами при получении соответствующих подтверждающих документов. Об этом заявила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова после посещения одной из воинских частей Екатеринбурга.

Ombudsmanrf.ru Татьяна Москалькова

«Люди не могут получить документ о мобилизации и передать семьям для получения социальной поддержки», — сказала омбудсмен. И добавила, что взяла ситуацию на личный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, также ей пожаловались на блокировку судебными приставами банковских карт мобилизованных. Эту ситуацию омбудсмен также держит на контроле.