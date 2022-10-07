Якутск, , 08:26 — REGNUM Для военнослужащих и жителей освобождённых территорий в Якутии собрали более миллиона рублей. Средства перечисляли в рамках марафона «Всё для победы», сообщило ЯСИА.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Средства пойдут на гуманитарную помощь бойцам, участвующим в спецоперации в защиту Донбасса, а также жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Это всенародное дело. Каждый должен работать для того, чтобы победа наступила быстрее. Все вопросы решаются очень быстро, и думаю, что Якутия показывает свою эффективность в решении различных задач», — заявил председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев.

Он подчеркнул, что общественники будут продолжать оказывать помощь мобилизованным.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 300 обращений поступило в Координационный центр Якутии по вопросам мобилизации. Из них свыше трети — с просьбой о психологической поддержке.