Тегеран, , 08:57 — REGNUM 6 октября представитель Ирана при ООН на 77-м заседании Генеральной Ассамблеи заявил, что ответ на серьезные вызовы, стоящие перед глобальным сообществом, требует укрепления международного сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Али Хаджилари, 1-й советник постоянного представительства Исламской Республики Иран на общих прениях 2-го комитета 77-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что его замечания совпадают с позициями представителей Пакистана, Китая и Группы 77.

«Мы считаем, что для преодоления сегодняшних трудностей и вызовов нам необходимо более тесное международное сотрудничество и более эффективная многосторонность, благодаря которым обеспечиваются и продвигаются коллективные интересы государств-членов, особенно развивающихся стран», — отметил он.

Иранский дипломат также раскритиковал односторонние подходы, принятые некоторыми странами, которые «подрывают и угрожают многосторонности, когда она наиболее необходима».

«Применение этих подходов, в то время как весь мир продолжает бороться с самыми разрушительными вызовами, а именно трудностями, вызванными пандемией, конфликтами, изменением климата, голодом, нищетой, экономическими кризисами, отсутствием продовольственной безопасности, проблемами здравоохранения, а также растущим неравенством, является преступлением против человечности и полным провалом многосторонности. На самом деле, мы должны добавить осуществление односторонних принудительных мер к началу списка основных текущих глобальных вызовов», — подчеркнул он.

Хаджилари также сообщил, что Исламская Республика Иран твердо верит в то, что право на развитие и его полная реализация служат интересам международного сообщества и прокладывают путь для дальнейшего поощрения прав человека во всем мире.

«Поэтому крайне важно поставить право на развитие во главу угла нашей повестки дня, с тем чтобы реализовать его для каждой последующей цели. К сожалению, право на развитие было в значительной степени принесено в жертву узким интересам слепого одностороннего подхода», — отметил иранский представитель.