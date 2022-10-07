Екатеринбург, 7 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прекращена работа незаконной майнинговой фермы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

Криптовалюта

Энергетики обнаружили самовольное подключение к одной из трансформаторных подстанций Екатеринбурга. Произошло это в ходе проверки линии электропередачи, на которой фиксировались значительные потери электроэнергии. Оказалось, что рядом с подстанцией находилась площадка для хранения киосков, в которых неизвестные разместили оборудование для майнинга криптовалюты. Интеграционные схемы подключили к подстанции без договора энергоснабжения.

Энергетики прекратили работу фермы, демонтировав питающий её кабель. Сейчас проводятся работы по поиску создателей фермы. Кроме того, оценивается ущерб от их действий.