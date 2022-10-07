Минск, 7 октября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Глава Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Примите самые сердечные поздравления с юбилеем. Будучи истинным лидером великой державы, вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа», — говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал Путину «отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей».

Также он подчеркнул, что очень дорожит открытыми и доверительными отношениями с Путиным, равноправным и плодотворным диалогом, который служит укреплению союзнических связей между двумя странами.

Президент Белоруссии также выразил уверенность в том, что вместе Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнёрства.