Тегеран, 7 октября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. 6 октября министр иностранных дел Ирана заявил в телефонном разговоре со своим иракским коллегой, что продолжение агрессивных актов и террористических действий группировок, которые нашли убежище в Иракском Курдистане и угрожают национальной безопасности Ирана, недопустимо. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

Хосейн Амир Абдоллахиан и его иракский коллега Фуад Хусейн в телефонном разговоре обсудили текущее состояние двусторонних отношений и последние региональные события, а также венские переговоры по снятию санкций.

Иранский дипломат высоко оценил усилия министра иностранных дел Ирака, направленные на освобождение арестованного иранского паломника, совершавшего хадж в Саудовской Аравии.

Он также сослался на шаги, предпринятые террористическими группами в Иракском Курдистане, заявив при этом: «По прошествии четырех десятилетий, и несмотря на гарантии, которые дал Иракский Курдистан, к сожалению, вооруженные террористические группы, которые нашли убежище в этом регионе, все еще представляют угрозу безопасности Ирана».

Амир Абдоллахиан отметил: «Придавая большое значение дальнейшему расширению прекрасных отношений между двумя странами, Иран не потерпит террористических актов тех группировок, которые нацелены на национальную безопасность страны».