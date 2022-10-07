Москва, , 08:27 — REGNUM Очередная попытка института рыбного хозяйства найти судостроителя на научно-исследовательское судно проекта ТСК.550 обернулась неудачей. На соответствующий тендер не поступило ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Торги Иван Шилов © ИА REGNUM

Для заказчика это была третья попытка найти исполнителя на контракт. В этот раз цена составила почти 0,5 млрд рублей, но и эта сумма не привлекла внимания подрядчиков.

По условиям контракта судно, которое должны были поставить в речной порт в посёлке Листвянка, предполагалось построить до конца 2024 года.

Напомним, судно нужно для полевых работ и первичных научных исследований с возможность разместить на борту научную группу.