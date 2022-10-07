Москва, 7 октября 2022, 08:27 — REGNUM Очередная попытка института рыбного хозяйства найти судостроителя на научно-исследовательское судно проекта ТСК.550 обернулась неудачей. На соответствующий тендер не поступило ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.
Для заказчика это была третья попытка найти исполнителя на контракт. В этот раз цена составила почти 0,5 млрд рублей, но и эта сумма не привлекла внимания подрядчиков.
По условиям контракта судно, которое должны были поставить в речной порт в посёлке Листвянка, предполагалось построить до конца 2024 года.
Напомним, судно нужно для полевых работ и первичных научных исследований с возможность разместить на борту научную группу.