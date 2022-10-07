Москва, 7 октября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Очередная попытка института рыбного хозяйства найти судостроителя на научно-исследовательское судно проекта ТСК.550 обернулась неудачей. На соответствующий тендер не поступило ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM Торги

Для заказчика это была третья попытка найти исполнителя на контракт. В этот раз цена составила почти 0,5 млрд рублей, но и эта сумма не привлекла внимания подрядчиков.

По условиям контракта судно, которое должны были поставить в речной порт в посёлке Листвянка, предполагалось построить до конца 2024 года.

Напомним, судно нужно для полевых работ и первичных научных исследований с возможность разместить на борту научную группу.