Пекин, , 08:16 — REGNUM Золотовалютные резервы Китая на конец сентября сократились на $25,9 млрд (0,85%), до $3,029 трлн. Об этом говорится в распространённом 7 октября заявлении заместителя главы Государственного управления валютного контроля КНР Ван Чуньин.

Доллар. Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

Ван Чуньин «По состоянию дел на конец сентября валютные резервы Китая составляли $3,029 трлн, что на $25,9 млрд меньше по сравнению с августом».

По словам чиновницы, уменьшение валютных резервов страны связано с ростом индекса доллара, связанного со значительным усилением в глобальной экономике факторов нестабильности и неопределённости.

По итогам августа золотовалютные резервы Китая сократились на $49,2 млрд (1,63%), до $3,055 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии на конец сентября золотовалютные резервы сократились на $54 млрд (4,18%) по сравнению с показателем предыдущего месяца, до $1 трлн 238 млрд.

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