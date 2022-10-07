Кемерово, , 08:16 — REGNUM На фоне санкций снижаются железнодорожные перевозки в западном и южном направлении. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе форума «Угольная отрасль — новые реалии» в Кемерово.

Андрей Белоусов Kremlin.ru

«Из-за санкционных ограничений, вводимых недружественными странами, наблюдается переориентация перевозок грузов в восточном направлении», — заявил Белоусов.

Так, по его словам, а 9 месяцев 2022 года перевозки всех грузов в северо-западном направлении снизились на 21% к 2021 году, в южном — на 10%. Перевозка по Восточному полигону РЖД идет исходя из заполнения полной пропускной способности, добавил он.

Белоусов отметил, что перевозки по Восточному полигону по итогам 2022 года могут составить 158 млн тонн, в планах на 2023 год выйти на 173 млн тонн, а по итогам 2024 года — на 180 млн тонн.

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