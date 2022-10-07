Тегеран, , 10:16 — REGNUM 6 октября первый вице-президент Ирана заявил, что возможности сотрудничества между Ираном и Казахстаном намного превосходят нынешний уровень отношений, отметив, что при существующем потенциале двух стран уровень торговых обменов между Тегераном и Астаной может достичь 3 миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым в кулуарах второго Каспийского экономического форума, Мохаммад Мохбер заявил, что в ходе визита президента Казахстана в Иран было подписано 10 документов о сотрудничестве в государственном секторе и 11 документов о сотрудничестве в частном секторе, реализация которых станет поворотным моментом в отношениях между двумя странами.

Он объявил о готовности Ирана направить горнодобывающие компании в Казахстан и отметил: «Тегеран готов сотрудничать с Астаной в области портов, строительства плотин и гидроэлектростанций, а также технических и инжиниринговых услуг».

Первый вице-президент Ирана подчеркнул важность использования национальной валюты двух стран в торговых обменах и сообщил: «Мы должны предпринять эти шаги с добросовестностью и серьезной волей в целях дальнейшего развития двусторонних отношений».