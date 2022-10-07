Прага, , 08:15 — REGNUM Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает, что возможное решение ЕС ограничить цены исключительно на российский газ не будет «хорошим шагом» в борьбе с энергетическим кризисом. Об этом он заявил 6 октября на пресс-конференции в рамках неформального саммита глав государств и правительств Евросоюза.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Фиала напомнил, что Прага уже долгое время выступает за то, чтобы Брюссель отделил и ограничил цены на все голубое топливо, используемое для производства электроэнергии.

Премьер-министр добавил, что такая позиция чешского правительства совпадает с мнением Еврокомиссии, что, по его мнению, указывает на верное направление в преодолении последствий энергокризиса в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что некоторые страны Евросоюза предлагают установить не «потолок цен» на газ, а «ценовой коридор».

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