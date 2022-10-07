Тегеран, 7 октября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. 6 октября первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что развитие отношений между Тегераном и Москвой является сигналом для врагов о том, что санкции не могут помешать реализации их планов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

Мохаммад Мохбер, выступая на совместном заседании высокопоставленных делегаций Ирана и России, которое состоялось в кулуарах второго Каспийского экономического форума, заявил, что у Ирана и России хорошие двусторонние отношения, при этом воля двух стран к укреплению связей очень серьезна.

Ссылаясь на встречу с руководителями 15 российских компаний, работающих в сферах энергетики, нефти и газа, судоходства и сельского хозяйства, Мохбер отметил, что на этой встрече присутствовали инвесторы компаний, действующих в сельскохозяйственном, финансовом, банковском, транзитном и транспортном секторах.

Первый вице-президент Ирана на совместном заседании высокопоставленных делегаций Ирана и России подчеркнул, что транспорт, транзит, энергетика и активизация коридора Север-Юг являются наиболее важными направлениями сотрудничества между Ираном и Россией.

Ссылаясь на некоторые мировые события, первый вице-президент Ирана отметил: «Исламская Республика выступает против любого вида войны и считает главной причиной этого присутствие НАТО в регионе».