Абакан, , 08:14 — REGNUM Правительство Хакасии начало перечислять единовременные выплаты семьям мобилизованных граждан. Об этом в своём телеграм-канале 7 октября сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня мы начали перечислять семьям наших бойцов три единовременные региональные выплаты. Чтобы получить их, членам семей мобилизованных необходимо написать заявление в отделении соцподдержки по месту жительства», — пишет Коновалов.

По его словам, эта процедура «максимально упрощена», для получения выплат достаточно стандартного набора документов. Завершить все выплаты планируют до конца следующей недели.

Коновалов напомнил, что правительство Хакасии подготовило второй пакет мер поддержки мобилизованных, требующий изменения бюджета республики и утверждения депутатами Верховного совета. Документы для предоставления в республиканский парламент будут сформированы в ближайшее время, заверил глава Хакасии.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках первого пакета мер по поддержке мобилизованных Хакасия выплатит по 10 тысяч рублей из республиканского бюджета на каждого несовершеннолетнего ребёнка и студента вуза до 23 лет, получающего первое очное образование. По 10 тысяч рублей получит каждая семья мобилизованных. По 10 тысяч рублей выплатят каждому мобилизованному.

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