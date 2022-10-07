Анга-Роа, Чили, , 08:13 — REGNUM Всемирно известный каменные статуи-монолиты моаи пострадали в результате лесного пожара на чилийском острове Пасхи в Тихом океане. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба национального совета страны по памятникам (CMN).

Аху Тонгарики Остров Пасхи David Berkowitz

Пожар в секторе вулкана Рано-Рараку Национального парка Рапа-Нуи начался 4 октября, локализовать его удалось лишь через сутки. За это время огонь уничтожил около 60 гектаров парка, захватив район, где находятся довольно большое количество каменных идолов моаи.

Отмечается, что на остров прибыли команды специалистов, которые оценят точное количество моаи и иных объектов, пострадавших от пожара, и оценят характер повреждений. Точное количество статуй, пострадавших от воздействия пламени, пока назвать невозможно.

В Рапа-Нуи находятся 386 идолов моаи, из них 265 расположены снаружи вулкана, а ещё 121 статуя размещена на внутренних склонах кратера. Порода, из которой выполнены статуи, подвержена воздействию высоких температур. Из-за пожара в идолах могли появиться трещины и пустоты. Специалисты планируют обследовать каждую статую моаи в районе пожара.

Напомним, остров Пасхи расположен в юго-восточной части Тихого океана и считается самым удалённым обитаемым островом в мире. От побережья Чили его отделяет более 3500 км. На острове проживает около 7750 человек. Остров Пасхи является одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире благодаря расположенным здесь статуям моаи, которые размещены по всему острову. Высота статуй достигает 20 метров, они выполнены из местной породы, представляющей собой спрессованый вулканический пепел. Остров является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.