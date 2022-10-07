Тегеран, , 09:43 — REGNUM 6 октября министр дорожного хозяйства и городского развития Ирана Ростам Касеми встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске во время своей двухдневной поездки. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Министр дорожного хозяйства и городского развития Ирана прибыл в Дамаск с двухдневным визитом. В ходе своей поездки он также встретился с сирийским министром общественных работ и жилищного строительства Сухайлом Мухаммедом Абдуллатифом.

Стороны обсудили взаимное сотрудничество в жилищной сфере, включая проекты по строительству объектов социального жилья на окраинах городов, а также создание совместных предприятий.

Во время своего визита в Сирию иранский министр встретился с премьер-министром этой страны Хусейном Арнусом, обсудив с ним пути дальнейшего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.