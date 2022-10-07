Тегеран, 7 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. 6 октября первый вице-президент Ирана пригласил российские предприятия обратить внимание на выдающееся географическое положение Ирана, отметив, что расширение связей отвечает экономическим интересам Тегерана и Москвы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

Мохаммад Мохбер, который находится в Москве для участия во втором заседании Каспийского экономического форума (КЭФ), провел встречу с руководителями 15 российских компаний, работающих в сферах энергетики, нефти и газа, судоходства и сельского хозяйства.

Во время встречи, на которой присутствовали министры нефти, экономики и сельского хозяйства, Мохбер выразил серьезную решимость Ирана расширять связи с российским бизнесом.

Он подчеркнул, что совместное производство является значимой основой для расширения связей, призвав российские предприятия посетить Иран при первой же удобной возможности.

В ходе встречи российские руководители подробно рассказали о деятельности своих компаний и представили свои предложения о том, как устранить препятствия на пути расширения связей между Ираном и Россией.