Хараре, , 08:12 — REGNUM Китай передал правительству Зимбабве современный фармацевтический склад стоимостью в несколько миллионов долларов, который призван увеличить мощности по хранению лекарств в Зимбабве и улучшить систему оказания медицинской помощи, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

Население Зимбабве (сс) Photo RNW.org

Построенный и финансируемый правительством Китая, проект обошелся в $22 млн и расположен во второй по величине специализированной больнице страны, Центральной больнице Салли Мугабе в Хараре. Строительство склада китайской компанией Anhui Foreign Economic Construction Group Limited (AFECC) началось в 2019 году и было завершено в апреле 2022 года. Выступая на церемонии передачи и ввода в эксплуатацию, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва похвалил Китай за его поддержку сектора здравоохранения Зимбабве.

Он отметил, что такая солидарность и поддержка свидетельствуют о прочной связи между двумя странами, добавив, что страна благодарна Китаю, а новый склад соответствует международным стандартам эффективного хранения лекарств.

Склад, один из крупнейших в регионе Южной Африки, имеет площадь около 43 000 квадратных метров и площадь здания около 13 700 квадратных метров. Его проектная вместимость достигнет 10 000 паллет по сравнению с нынешней вместимостью в 6000 паллет.

«Увеличение должно значительно повысить оперативную эффективность доступа к лекарствам, медикаментам и расходным материалам медицинского назначения в нашей системе оказания медицинской помощи и еще больше усилить наше стремление к достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения», — сказал Мнангагва.

Передавая склад, посол Китая в Зимбабве Го Шаочунь сказал, что проект демонстрирует проверенную временем дружбу между двумя странами, добавив, что он сыграет важную роль в медицинских начинаниях Зимбабве, особенно в борьбе с пандемией COVID-19. Он сказал, что проект был своевременным, поскольку Зимбабве ищет способы стимулировать локализованное производство фармацевтической продукции, чтобы уменьшить чрезмерную зависимость от импорта.

Посол отметил, что Национальный фармацевтический склад является одним из многих проектов, которые включают китайскую помощь Зимбабве, наряду с несколькими проектами в секторах сельского хозяйства, водоснабжения, энергетики, инфраструктуры, образования и здравоохранения.