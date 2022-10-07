Вашингтон, 7 октября 2022, 08:11 — REGNUM Реакция президента США Джо Байдена на вопрос об ОПЕК+ вызвала живой интерес и шутки пользователей социальных сетей.
На одном из мероприятий американский президент, комментируя решение ОПЕК+ снизить объёмы добычи нефти, выразил «разочарование», а после загадочно улыбнулся и начал странно отступать.
По информации телеканала RT, изучившего отклик социальных сетей, американские пользователи Сети сравнили Байдена с мультипликационным персонажем Гомером Симпсоном из-за известного эпизода, где он прячется в кустах, отступая назад.