Иркутск, , 08:11 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 7 октября, по случаю 70-летнего юбилея российского президента Владимира Путина, обнародовал обращение с пожеланием:

Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев Правительство Иркутской области

«Сегодня юбилей у президента страны Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович пользуется большим авторитетом у жителей нашей страны. И это заслуженно! Ведь Иркутская область находится в фокусе повышенного внимания главы государства. При его непосредственном участии и под его контролем в Иркутской области реализуются важнейшие экологические и экономические проекты, национальные программы в сфере образования, здравоохранения, развивается дорожное строительство. Когда в Иркутской области случилась беда — крупное наводнение 2019 года — президент буквально в ручном режиме включился в решение оперативных вопросов и лично посетил территорию.

От всей души хочу поздравить нашего главу государства с 70-летием и пожелать крепкого здоровья и долголетия. Сейчас в мире происходят непростые события. Но я уверен, что все вместе под руководством нашего президента мы преодолеем любые трудности. Спасибо Вам, Владимир Владимирович, за поддержку и помощь! Вместе победим!».

Напомним, российский президент Владимир Путин 7 октября 2022 года отмечает 70-летний юбилей. Большую часть дня он посвятит рабочим мероприятиям. В частности, он проведёт несколько международных телефонных разговоров и примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию.

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