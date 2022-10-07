Благовещенск, , 08:21 — REGNUM Президента России Владимира Путина поздравил с 70-летним юбилеем губернатор Амурской области Василий Орлов. Он пожелал главе государства крепкого здоровья, сил и всего самого доброго. Поздравление опубликовано в телеграм-канале главы региона.

Владимир Путин Putin.kremlin.ru

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«Под руководством Владимира Владимировича Россия прошла большой путь. Наше государство снова стало сильным игроком на мировой политической арене, мы не зависим от мнения недружественных стран», — написал Василий Орлов.

Он также подчеркнул, что во время руководства страной Владимиром Путиным активно развивается экономика России, строятся новые города, появляются уникальные производства, государство лидирует в освоении космоса. В качестве примера он привёл космодром «Восточный», который Владимир Путин посещает регулярно.

«Россия столкнулась с серьезными вызовами истории и с честью справляется с ними. Правда на нашей стороне и благодаря единству мы все преодолеем!» — уверен глава Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин навсегда вошёл в историю как сильный лидер, который вернул России достоинство, национальное самосознание и уважение всего мира, отметил в своём поздравлении президента РФ с 70-летним юбилеем губернатор Камчатки Владимир Солодов.