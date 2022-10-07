Джакарта, 7 октября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Провести специальное международное исследование о влиянии односторонних санкций на женщин и детей предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает корреспондент 7 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Последствия санкций бьют, прежде всего, по наименее защищенным категориям населения, включая женщин и детей. Предлагаю провести специальное исследование «Группы двадцати» на тему: «Женщины и девочки — жертвы односторонних санкций», — сказала Матвиенко на сессии саммита спикеров парламентов стран G20, посвященной социальной интеграции, гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин.

«Думаю, результаты нас шокируют», — заявила сенатор.

Матвиенко возглавляет российскую парламентскую делегации на саммите спикеров, который проходит в Индонезии в преддверии встречи глав государств и правительств G20, намеченной на ноябрь.