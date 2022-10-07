Астана, 7 октября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на следующей неделе посетит Казахстан с государственным визитом. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«12-13 октября Астану с государственным визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в Праге турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провёл встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и главой армянского правительства Николом Пашиняном. Переговоры касались урегулирования отношений двух закавказских республик.

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7 октября Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу вывода российской аграрной продукции и удобрений на мировые рынки.

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