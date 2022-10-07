Екатеринбург, , 08:11 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверит жалобы мобилизованных на блокировку банковских карт. Об этом она написала в своём телеграм-канале после посещения одной из воинских частей Екатеринбурга.

Татьяна Москалькова Duma.gov.ru

Она отметила, что с такими жалобами к ней обратились сами мобилизованные. По их словам, судебные приставы заблокировали банковские карточки за долги.

«Что нарушает право мобилизованных на кредитные каникулы», — подчеркнула омбудсмен. И добавила, что взяла ситуацию на личный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом она высоко оценила условия пребывания мобилизованных в воинской части. Напомним, частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября.

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