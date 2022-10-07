Тегеран, , 09:11 — REGNUM Национальная сборная Ирана по футболу находится на 20-м месте в мировом рейтинге, готовясь продемонстрировать высокий уровень на чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 6 октября.

Футбол ИА REGNUM

В последнем докладе, опубликованном Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) в преддверии чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, Иран вошёл в топ 20 лучших команд мира.

Позиция Ирана в этом рейтинге повысилась на две строчки, при этом предыдущий рейтинг, опубликованный в прошлом месяце, поместил Иран на 22-ю позицию.

Согласно данным IRNA, сборная Ирана была представлена в качестве лучшей азиатской национальной команды в последнем рейтинге ФИФА.