Москва, 7 октября 2022, 08:10 — REGNUM Страны Запада используют экологическую проблематику в своих узкокорыстных интересах, заявил глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении к участникам международного межпартийного форума «Экологическая политика и устойчивое развитие».
Глава российского внешнеполитического ведомства также указал на стремление западных стран размыть полномочия профильных международно-правовых инструментов в области изменения климата, привнося в их работу несвойственные климатической повестке вопросы — миграцию, гендерное равенство и права человека.