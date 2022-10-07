Москва, , 08:10 — REGNUM Страны Запада используют экологическую проблематику в своих узкокорыстных интересах, заявил глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении к участникам международного межпартийного форума «Экологическая политика и устойчивое развитие».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Очевидно, что Запад пытается переложить на других, включая нашу страну, ответственность как за неизбежные промахи в собственной политике по снижению выбросов парниковых газов, так и за более чем вероятный провал глобальных усилий по достижению углеродной нейтральности к середине нынешнего столетия», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также указал на стремление западных стран размыть полномочия профильных международно-правовых инструментов в области изменения климата, привнося в их работу несвойственные климатической повестке вопросы — миграцию, гендерное равенство и права человека.