Калуга, , 08:24 — REGNUM Более чем в 20 раз увеличился за последние четыре года объём взаимного товарооборота между Калужской областью и Исламской Республикой Иран. Об этом заявил 6 октября губернатор Калужской области Владислав Шапша по итогам рабочей встречи первого вице-президента Исламской Республики Иран Мохаммада Мохбера с главами регионов России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Встреча первого вице-президента Исламской Республики Иран Мохаммада Мохбера с главами регионов России Пресс-служба правительства Калужской области

Калужские предприятия поставляют в Иран радионуклиды медицинского назначения, промышленные фильтры для объектов атомной энергетики, магнитные сепараторы для предприятий горнодобывающей промышленности. В иранском спутнике «Хайям», который недавно был выведен на орбиту Земли, использованы компоненты, изготовленные на предприятии в Обнинске. В машиностроении, фармацевтике, сельском хозяйстве и здравоохранении Калужская область и Иран планируют развивать дальнейшее сотрудничество. Кроме того, на базе подразделения «Росатома» ждут на подготовку иранских специалистов-атомщиков.

«В 2017 году калужская деловая миссия посещала Тегеран. Тогда наши бизнесмены плодотворно пообщались с иранскими коллегами. В ноябре мы возобновим этот диалог на новом уровне. По многим направлениям готовятся насыщенные двусторонние контакты. Надеюсь, эта встреча станет отправной точкой для новых проектов и послужит укреплению взаимовыгодного сотрудничества», — отметил калужский губернатор.

Владислава Шапша пригласил Мохаммада Мохбера лично посетить Калужскую область и познакомиться с возможностями региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран заинтересован в скорейшем расширении экономических связей с Россией