Тегеран, 7 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. 6 октября представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что медиа-империя канадской системы «помогает обвиняемым в систематическом нарушении прав человека встать на позицию истца, когда права человека становятся инструментом оказания политического давления на других». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Канада

Нассер Канани написал в Instagram, что мир все еще не забыл печальные истории о насильственном разлучении более 150 000 детей из числа коренного населения Канады со своими семьями и скандале, вызванном обнаружением массовых захоронений сотен детей в канадских «школах-интернатах» в прошлом году.

«Выдвижение обвинений против других стран и прикрытие этим не могут изменить тот факт, что на витрине прав человека одного из ближайших союзников США демонстрируются убийства детей и пренебрежение к правам человека», — отметил Канани.