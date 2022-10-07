Москва, , 08:08 — REGNUM Рубль 6 октября подешевел к доллару и евро, но смог закрыть день в небольшом плюсе против китайского юаня, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пара доллар/рубль повысилась на 1,21%, до 60,90 руб., евро/рубль — на 1,19%, до 59,09 руб. Пара юань/рубль снизилась на 0,23%, до 8,55 руб.

Торги по рублю открылись снижением. Незначительное давление на него оказала новость о принятии в ЕС восьмого пакета антироссийские санкций. Его текст уже был известен, поэтому рынок слабо отреагировал на него.

Также укрепление рубля было ослаблено тем, что ЕС не стал вводить санкций против НКЦ Мосбиржи, которые могли затруднить биржевые операции с долларом и евро.

Сегодня, 7 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $94,32. Утренняя сессия по доллару и евро открылась снижением.

До конца вечерней сессии ценовые колебания на мировых рынках будут определяться реакцией инвесторов на данные по рынку труда из США. Курс доллара снизился до 60,51 руб.

По доллару рынок сбалансирован, поэтому движение сохранится в ограниченном диапазоне 59,00–61,50 руб. Через неделю рубль получит поддержку от налогового периода.

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