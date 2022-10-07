Тегеран, 7 октября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. 6 октября министр нефти Ирана заявил, что обмен нефтью и газом между Тегераном и Москвой сделает Исламскую Республику центром энергетики в регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

Джавад Овджи, который сопровождает первого вице-президента Ирана МохаммадаМохбера в Москве для участия во втором заседании Каспийского экономического форума (КЭФ), заявил, что Иран и Россия наладили тесное сотрудничество в области обмена энергоносителями.

Он отметил, что обе страны заключат новые соглашения по добыче газовых месторождений, упомянув о совместных инвестициях с российским «Газпромом» в производство СПГ и связанные с газом технологии.

По словам Овджи, общая сумма соглашений с российским бизнесом по нефти и газу составила 40 миллиардов долларов.

Он также подчеркнул, что Тегеран и Москва совместно построят трубопроводы из Ирана в Оман и Пакистан.

Министр нефти также выразил надежду, что соглашение об обмене 15 миллиардами кубометров газа будет завершено в течение нескольких недель.