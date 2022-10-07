Уфа, , 08:08 — REGNUM Баннер ко дню рождения президента России Владимира Путина появился в центре Уфы. Об этом сообщил ректор Башкирской академии государственной службы и управления при главе Башкирии Данияр Абдрахманов на своей странице в социальной сети.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Для меня Россия — вся моя жизнь». Знаковый баннер появился в центре Уфы. Важные слова президента России в важный исторический момент для Родины», — сообщил Абдрахманов.

Баннер был установлен на здании государственного концертного зала «Башкортостан».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, будет работать.

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