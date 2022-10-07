Пекин, , 08:06 — REGNUM Банк развития Китая, один из ведущих банков страны, к концу августа выделил 130,8 млрд юаней ($18,42 млрд) в виде займов национальным заповедным лесам и другим экологическим проектам в регионах вдоль экономического пояса реки Янцзы, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

Река Янцзы

Займы охватывали 32 млн му (2,13 млн га) подзащитных лесов, охватывающих все регионы провинциального уровня, перечисленные в проекте национального лесного заповедника в бассейне реки Янцзы. Подсчитано, что проекты, финансируемые за счет кредитов, помогли бы обеспечить ежегодный прирост лесных запасов на 21,33 млн кв. м, которые могли бы поглощать 38,4 млн тонн выбросов углекислого газа ежегодно после завершения.

Банк заявил, что продлит срок кредитования до 40 лет в попытке лучше учесть особенности лесной промышленности. На данный момент банк выделил почти 30 млрд юаней на соответствующие проекты в соответствии с их ходом.