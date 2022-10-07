7 октября 2022 | Время чтения 5 мин

Пока губернатор Московской области Андрей Воробьев делает громкие заявления о том, как стратегически важно выполнить задачу президента и обеспечить продовольственную безопасность жителей региона и страны, его подчиненные меняют виды разрешенного использования сельхозземель на многоэтажную жилую застройку.

Игорь Свирин, , 09:19 — REGNUM ГК МИЦ объявила о старте продаж в расположенном близ деревни Измалково и поселка Лесная Поляна ЖК «Каштановая Роща», в котором намерена построить 22 разновысотных (17–32 этажа) корпуса, чем вызвала недовольство жителей указанных населенных пунктов. И уже приступила к возведению первого дома. Граждане обвинили девелопера в захвате муниципальной дороги, кроме того, новый ЖК, оказывается, буквально в считаных метрах от жилых домов поселка Лесная Поляна, а также располагается под глиссадой аэропорта «Внуково». Также есть вопросы и к тому, каким образом землям сельскохозяйственного назначения (бывшая пашня) был изменен вид разрешенного использования. Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте событий и разобрался в происходящем.

Вид на Минское шоссе со стороны поселка Лесная Поляна Игорь Свирин © ИА REGNUM

Начнем с главного. Еще на генплане 2014 года отведенный под строительство земельный участок маркируется как пашня. Тут стоит отметить, что в октябре 2014 года главное управление архитектуры и градостроительства Московской области (отвечает за изменение видов разрешенного использования земель) возглавляет награжденный знаками губернатора Московской области «За полезное» и «За заслуги перед Московской областью» Владислав Гордиенко. И уже на последующих схемах можно увидеть, что земельный участок учтен как земли населенных пунктов и предназначен для высотного строения.

Пашня, ставшая ЖК «Каштановая роща» Игорь Свирин © ИА REGNUM

После участок вместе с единственной муниципальной однополосной дорогой, которая является единственным выездом на Минское шоссе для жителей деревни Измалково и поселка Лесная Поляна, — продается. Спустя время новый собственник перепродает его ГК МИЦ. Долго ли, коротко ли, но девелопер огораживает участок и приступает к строительству.

Строительство первого корпуса ЖК Игорь Свирин © ИА REGNUM

Ошарашенные тем, что вплотную к дороге, а также буквально в считаных метрах от некоторых домов возникает забор, — жители Лесной Поляны начинают бить во все колокола и обращаться в разные инстанции. На что получают порой настолько невнятные ответы, что их сложно однозначно интерпретировать.

В обращении жителей в администрацию Одинцовского городского округа было указано на то, что по закону муниципальные дороги приватизировать нельзя. Однако местные чиновники признаков нарушения земельного законодательства не обнаружили и ничтоже сумняшеся объяснили, что МИЦ вправе потребовать от жителей Лесной Поляны прав ограниченного пользования их территорией (сервитута).

«Прихватизированная» дорога в Лесную Поляну и Измалково Игорь Свирин © ИА REGNUM

В свою очередь, в ответ на обращение граждан одинцовские полицейские признали очевидное: «В соответствии с разрешением на строительство № RU50-20-21 875-2022 от 12.07.2022, выданным министерством жилищной политики Московской области в адрес общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Измалково недвижимость», объект капитального строительства располагается на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0 020 321:3348. Автомобильная дорога — улица Солнечная, находится в границах указанного земельного участка. Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта «Многоэтажный жилой дом первой очереди строительства жилого комплекса, расположенного по адресу: Московская область, район Одинцовский, сельский округ Мамоновский, в районе деревни Измалково. Корпус 1.3.» получили положительное заключение негосударственной экспертизы № 50-2-1-3-042 439-2022». И дополнительно сообщили, что в соответствии с внесенными поправками в положение о ГИБДД, которыми установлены требования к проектированию дорог, они лишены права следить за соблюдением законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве новых и реконструкции существующих дорожных объектов.

Застройщик подошел почти вплотную к домам жителей Лесной Поляны Игорь Свирин © ИА REGNUM

Не менее интересно и то, каким образом, несмотря на решение муниципальных депутатов о том, что «предельная высота многоквартирных жилых домов, которые планируется построить, реконструировать на земельных участках (существующих, вновь образуемых) в составе территорий, границы которых определены схемой приложения № 2, для городского поселения Одинцово — в части пос. Баковка, дер. Переделки, дер. Измалково, с. Немчиновка — 15 метров», —областной минстрой выдал разрешение на строительство 32-этажных домов (ориентировочная высота при наличии технического этажа — 90 м).

Поселок Лесная Поляна находится на маршруте заходящих на посадку в аэропорт «Внуково» авиалайнеров, которые здесь могут опускаться до 400 метров над землей. Справедливо рассудив, что 90-метровые высотки могут стать помехой для летной деятельности, обратились с запросами в Росавиацию и аэропорт «Внуково». Чтобы понять полученные ответы, отметим один законодательный казус.

Вид на стройку и ЖК по другую сторону Минского шоссе Игорь Свирин © ИА REGNUM

На данный момент приаэродромная территория ограничена шестью подзонами. Рассматриваемая нами территория расположена в шестой подзоне и, согласно нормативным актам, для нее не существует ограничений по высотности строений. Должна была появиться, но так и не появилась седьмая подзона, в которой ограничивается строительство по факту авиационного шума. А у граждан и органов власти, таких как, например, Роспотребнадзор, появляются действенные инструменты влияния на застройщиков и аффилированных с ними чиновников.

Выезд на Минское шоссе Игорь Свирин © ИА REGNUM

Собственно, это и ответили, в частности, руководителю движения «Одинцовская инициатива» Георгию Городецкому и местным активистам во «Внуково» и Росавиации. Мы далеки от мысли в чем-либо обвинять аэропорт «Внуково», подобная ситуация происходит со всеми аэровокзалами столицы. Благодаря неуемному стремлению отдельных мэров и губернаторов превратить Московский регион в гигантскую агломерацию, плотность застройки такова, что авиаперевозчики вынуждены летать над жилыми кварталами, СНТ, деревнями и т.д. Попросту говоря, это не аэропорты экономят, а город пришел к ним, не оставляя последним шанса на мирное сосуществование с гражданами.

Въезд на стройплощадку Игорь Свирин © ИА REGNUM

Подобная ситуация сложилась в 2019 году в московском районе Митино (более 200 тыс. жителей). Москвичи вдруг услышали гул самолетов, сначала подумали, что это случайность, однако позже выяснилось, что в аэропорту «Шереметьево» достроили третью полосу и маршрут для взлетающих лайнеров проложили над жилыми кварталами (двигатели взлетающих самолетов на форсаже выдают гул куда сильнее, чем при посадке). Полеты продолжались круглосуточно, не пожелавшие терпеть рев двигателей митинцы самоорганизовались и добились того, что аэропорт «Шереметьево» изменил маршрутизацию полетов.

Как было сказано, в районе проживает более 200 тысяч человек, и у них был шанс добиться изменений. Представляется, что сейчас даже у жителей крупных районов, таких, например, как Коммунарка, — нет шансов что-либо изменить. А уж у жителей небольших СНТ, коттеджных поселков и деревень ввиду их малочисленности — их нет априори.

Эксперты говорят о том, что в попытках сместить нашего президента Владимира Путина коллективный Запад прилагает гигантские усилия на то, чтобы превратить любое недовольство граждан бизнесом и чиновниками как минимум в социальный протест, а по максимуму — в очередную революцию. Увы, но одержимые жаждой обогащения предприниматели и чиновники отказываются это замечать и прилагают все усилия к тому, чтобы побыстрее разрушить нашу страну.