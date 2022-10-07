Оренбург, 7 октября, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Общественную палату Оренбурга возглавил ректор Оренбургского государственного медицинского университета Игорь Мирошниченко. Информация об этом опубликована на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Председателем городской Общественной палаты Мирошниченко избран в результате открытого голосования. Заместителем председателя по вопросам экономики и городского хозяйства стал экс-депутат горсовета Игорь Шепель.

Добавим, Общественная палата Оренбурга состоит из 45 членов. С 2022 года пост председателя оплачивается.