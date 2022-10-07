Донецк, , 07:59 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Киевский район Донецка, а также населённые пункты Гольмовский и Пантелеймоновка. Об этом 7 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 01:25 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено семь снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 03:18 киевские нацисты выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Гольмовскому и в 06:50 — три снаряда калибра 152 мм по Пантелеймоновке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жёлтый уровень террористической опасности в Курской области будет действовать еще по крайне мере до 22 октября.